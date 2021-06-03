«Мне сказали, что в «Ред Булл» недовольны». Цунода прокомментировал переезд в Италию

Пилот молодёжной программы «Ред Булл», гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал решение своих боссов отправить его в Италию под личный контроль Франца Тоста.

«После моей аварии в Монако мне сказали, что в «Ред Булл» недовольны. После мы начали общаться с «Ред Булл» и «Альфа Таури» о том, что можно поменять, ведь на протяжении 3-4 уик-эндов у меня не было хороших гонок.

Порой нужны большие перемены. Так что руководство решило, что я перееду в Италию, буду больше общаться с инженерами и работать на базе. Для меня это хорошее решение. На старте сезона я интересовался, возможно ли мне перебраться в Италию. В конечном счёте меня оставили в Милтон-Кинсе. Но теперь могу отправиться в Италию и провести больше времени с командой», — приводит слова Цуноды GPblog.