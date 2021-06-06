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Спортивный директор «Феррари»: нам не хватит скорости, чтобы бороться за победу в Баку

Спортивный директор «Феррари»: нам не хватит скорости, чтобы бороться за победу в Баку
Арина Ершова
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Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис поделился ожиданиями от гонки на Гран-при Азербайджана. Напомним, в квалификации пилот Шарль Леклер завоевал поул.

«Мы не ожидали, что будем бороться за поул и что нам удастся завоевать его на трассе, где есть длинные прямые. Мы выбрали настройки с довольно низким уровнем прижимной силы, так что в целом конфигурация машины очень отличается от того, что было в Монако. Потому что там мы использовали, очевидно, настройки с максимальной прижимной силой.

«Феррари» не питает иллюзий. В пятницу «Ред Булл» были быстрее нас, Льюис тоже. Мы ожидаем, что в гонке будет жёсткая борьба, потому что нам не хватит скорости, чтобы бороться за победу. Так что это будет оборонительная гонка», — приводит слова Мекиса RaceFans.

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