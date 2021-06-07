В ФИА объяснили, почему остановили Гран-при Азербайджана красным флагом

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил, почему было принято решение остановить Гран-при Азербайджана красным флагом.



«У нас было более чем достаточно времени, когда мы эвакуировали разбитую машину Лэнса Стролла. Авария произошла на правой части трассы, где есть гораздо больше возможностей для быстрой очистки трассы. В ситуации с Ферстаппеном мы не были уверены, что эвакуировать машину и убрать обломки, которые были по всей трассе, можно быстро, так что со спортивной точки зрения было правильно остановить гонку и дать рестарт позднее.



К счастью, на протяжении нескольких лет у нас действуют правила по приостановке гонок. В рамках ограничений по времени гонки и формата правил мы могли дать рестарт, так что не было никаких причин не делать этого.



Учитывая количество кругов, которое оставалось до финиша, и количество обломков на прямой, лучшим вариантом было остановить гонку, исправить ситуацию и дать рестарт», — цитирует Майкла Маси GPFans.