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Никита Мазепин надеется избежать службы в армии

Никита Мазепин надеется избежать службы в армии
Александр Кожевников
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал информацию о том, что у него возникли проблемы с военной кафедрой в университете. Ранее о проблемах Никиты с военной кафедрой рассказал его отец, предприниматель Дмитрий Мазепин.

«Я учусь в университете. так что здесь есть два варианта. Первый — закончить обучение и отслужить один год. Второй — военная кафедра, если твои физическая форма и успеваемость достаточно хороши. На военной кафедре один день в неделю нужно учиться на офицера запаса. Срок обучения — три года, но учиться нужно в учебном классе. Я учусь на военной кафедре уже два года, впереди меня ждёт ещё один год. Хочется верить, что я получу звание офицера запаса», — приводит слова Никиты Мазепина GrandPX.news.

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