Видео: Алонсо прорывается с десятого места на шестое на рестарте Гран-при Азербайджана

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью рестарта гонки Гран-при Азербайджана с бортовой камеры, установленной на болиде испанского гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. На момент остановки гонки испанец занимал десятое место, однако уже к первому повороту после рестарта он стал седьмым благодаря обгонам Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса, а также вылету Льюиса Хэмилтона. Позднее в ходе круга Алонсо также сумел опередить японского пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду. Фернандо вышел на шестую позицию, на которой в итоге и финишировал в гонке Гран-при Азербайджана.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.