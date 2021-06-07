Видео: Алонсо прорывается с десятого места на шестое на рестарте Гран-при Азербайджана
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью рестарта гонки Гран-при Азербайджана с бортовой камеры, установленной на болиде испанского гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. На момент остановки гонки испанец занимал десятое место, однако уже к первому повороту после рестарта он стал седьмым благодаря обгонам Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса, а также вылету Льюиса Хэмилтона. Позднее в ходе круга Алонсо также сумел опередить японского пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду. Фернандо вышел на шестую позицию, на которой в итоге и финишировал в гонке Гран-при Азербайджана.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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