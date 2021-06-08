Шульмейстер прокомментировал предложение отстранить Мазепина на одну гонку

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер прокомментировал призыв экс-пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера дисквалифицировать россиянина Никиту Мазепина на одну гонку за опасную борьбу с Миком Шумахером на финише Гран-при Азербайджана.

«Де-юре, пока между автомобилями есть просвет при взгляде сбоку, пилот, которого обгоняют, имеет право защищать свою позицию. Естественно, и смещаться. Это он имеет право делать один раз перед поворотом. На прямой он может сместиться один раз для защиты позиции и вернуться на свою траекторию. С этой точки зрения Мазепин ничего не нарушил. Но чисто понятийно, конечно, он сделал это чуть поздновато. На прямиках автодрома в Баку слипстрим работает очень активно. Разница в скорости очень приличная. Конечно, машина приближается очень быстро. Желательно, для того, чтобы пилот защитил свою позицию и не допустил ДТП, он должен сделать это пораньше. Мазепин реально напугал Мика.

В защиту Никиты могу сказать, что зеркала на Формуле-1 маленькие, не очень информативные. Но, наверное, он должен быть более аккуратен. Видно, что он начал смещаться вправо, защищать свою позицию, но не остался там, когда понял, что на него надвигается болид с высокой разницей в скорости. Мазепин прекратил этот манёвр и пустил Мика. Да, он сделал это не совсем элегантно, но так, чтобы не допустить ДТП.

Заслуживает ли он за это отстранение от гонки? Конечно, нет. Тем более, надо напомнить, что команда существует на деньги его отца. Вы серьёзно? И тот же самый Мик ездит за деньги отца. Это всё информационная шумиха", — заявил Шульмейстер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.