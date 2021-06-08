Мазепин: управлять болидом в Баку было чертовски сложно из-за перегрева тормозов

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин признался, что болидом стало очень сложно управлять после перегрева тормозов во время Гран-при Азербайджана. Россиянин в итоге сумел завершить гонку на 14-м месте, что является его лучшим результатом в карьере в Формуле-1.

«К сожалению, с самого начала гонки мне приходилось бороться с тормозами, они перегревались. Мы пытались экспериментировать с настройками тормозов, сдвигая баланс вперёд. Я не был сторонником таких изменений, но нужно было попробовать, ведь на этом настаивала команда. Но затем начался перегрев.

Мне повезло избежать контакта со стеной, я сумел удержать болид, но управлять им было чертовски сложно из-за перегрева тормозов. Монако и Баку — самые безумные гонки. Но мне кажется, что мы хорошо справились», — цитирует Мазепина GPFans.