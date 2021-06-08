Ферстаппен: если хотим обыграть «Мерседес», нам просто нельзя останавливаться

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен призвал свою команду не забрасывать развитие болида нынешнего сезона ради максимальной подготовки к 2022 году.



«Если мы хотим обыграть «Мерседес», нам просто нельзя останавливаться. Мы должны продолжать совершенствоваться и добавлять новые детали. Пока шансы на титул так высоки, мы должны держать руку на пульсе. Было бы глупо отказываться от чего-то сейчас, чтобы ориентироваться на следующий год. Где гарантия, что мы одержим победу годом позже, если сейчас полностью сосредоточимся на новом автомобиле?

Я доверяю нашим инженерам и убеждён, что они могут сделать хороший автомобиль к 2022 году, даже если у них будет на это меньше времени», — приводит слова Ферстаппена grandPX.news.

Ранее сообщалось, что чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв назвал именно Ферстаппена, а не Хэмилтона фаворитом этого сезона.