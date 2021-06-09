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«Категорически не согласны». В «Макларене» разочарованы, что Цуноду не оштрафовали в Баку

«Категорически не согласны». В «Макларене» разочарованы, что Цуноду не оштрафовали в Баку
Виталий Весёлый
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Глава «Макларена» Андреас Зайдль разочаровался отсутствием наказания для пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды, недостаточно снизившего скорость после появления жёлтых флагов во время Гран-при Азербайджана. Только после того, как гонка была остановлена красными флагами, менеджер команды «Макларена» Пол Джеймс смог сообщить о нарушении Цуноды. Гоночный директор ФИА Майкл Маси впоследствии сообщил, что японца наказывать было нельзя, так как в таком случае наказать пришлось бы всех пилотов.

«Каждый пилот понимает, что ему следует делать после появления жёлтого флага. С нашей точки зрения это недопустимо. Но мы можем лишь обратить внимание на это. С позицией гоночного директора, считающего, что расследование не требуется, потому что скорость не снижал никто, мы категорически не согласны.

В целом мы очень довольны работой Майкла, которая является к тому же очень сложной. Но самое главное, у нас есть возможность вести хороший диалог. Конечно, время от времени бывают разногласия. Но это нормально. Думаю, он проделал отличную работу за то время, что занимает свой пост», — приводит слова Зайдля GPFans.

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