«Категорически не согласны». В «Макларене» разочарованы, что Цуноду не оштрафовали в Баку

Глава «Макларена» Андреас Зайдль разочаровался отсутствием наказания для пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды, недостаточно снизившего скорость после появления жёлтых флагов во время Гран-при Азербайджана. Только после того, как гонка была остановлена красными флагами, менеджер команды «Макларена» Пол Джеймс смог сообщить о нарушении Цуноды. Гоночный директор ФИА Майкл Маси впоследствии сообщил, что японца наказывать было нельзя, так как в таком случае наказать пришлось бы всех пилотов.



«Каждый пилот понимает, что ему следует делать после появления жёлтого флага. С нашей точки зрения это недопустимо. Но мы можем лишь обратить внимание на это. С позицией гоночного директора, считающего, что расследование не требуется, потому что скорость не снижал никто, мы категорически не согласны.

В целом мы очень довольны работой Майкла, которая является к тому же очень сложной. Но самое главное, у нас есть возможность вести хороший диалог. Конечно, время от времени бывают разногласия. Но это нормально. Думаю, он проделал отличную работу за то время, что занимает свой пост», — приводит слова Зайдля GPFans.