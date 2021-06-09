«Мерседес» хочет внести некоторые изменения, чтобы избежать повторения ошибки Хэмилтона

«Мерседес» планирует внести некоторые изменения, чтобы избежать повторения ошибки Льюиса Хэмилтона, которую он совершил после рестарта во время Гран-при Азербайджана. Льюис задел переключатель, который смещает тормозной баланс вперёд и тем самым словно «выключает» задние тормоза.



«Во время поворота Льюис нажал особую кнопку и, к сожалению, не почувствовал, этого. Поэтому он совершенно не осознавал, что у него возникло такая проблема. Вчера мы разговаривали с ним на эту тему. Льюис чувствует себя виноватым в произошедшем, но на самом деле он так мало ошибается. И это его отличает от многих других.



Наш долг сейчас — попытаться предоставить ему такую машину, на которой ему будет сложнее ошибаться. Мы должны посмотреть, что мы можем сделать перед следующей гонкой. Потому что, если мы ничего не сделаем, ошибки будут повторяться снова и снова», — приводит слова технического директора «Мерседеса» Майка Эллиотта The Race.

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