Перес — об Албоне: не ожидал, что он будет так откровенен со мной

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, одержавший победу на Гран-при Азербайджана, рассказал о помощи, которую ему оказывает резервный пилот команды Алекс Албон.
«Помню, когда я прибыл в команду, то не ожидал, что он будет так откровенен со мной. Он рассказал мне о всех проблемах, с которыми сталкивался, сообщил, как работает болид – работать с ним было одно удовольствие с самого первого дня.
Я очень благодарен ему и ценю его работу на симуляторе. Ведь это командный спорт, и мы добиваемся поставленных целей лишь благодаря каждому члену коллектива.
Эта победа показывает, какую работу мы проделали с первого дня января. И теперь она приносит плоды. Это отличный стимул для всей команды. Каждый из нас знает, что есть две машины, способны сражаться. Мы очень хотим одержать победу в этом чемпионате», — приводит слова Переса The-Race.
- 10 июня 2021
-
21:27
-
19:32
-
18:05
-
16:43
-
16:02
-
14:56
-
13:53
-
12:58
-
11:57
-
10:52
-
09:51
-
00:56
- 9 июня 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:34
-
22:00
-
20:51
-
20:13
-
19:31
-
19:00
-
17:44
-
16:31
-
15:42
-
14:53
-
13:35
-
12:49
-
11:55
-
11:44
-
10:00
- 8 июня 2021
-
23:26
-
22:58
-
22:17
-
21:30
-
19:59
-
18:46