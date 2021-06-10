Перес — об Албоне: не ожидал, что он будет так откровенен со мной

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, одержавший победу на Гран-при Азербайджана, рассказал о помощи, которую ему оказывает резервный пилот команды Алекс Албон.

«Помню, когда я прибыл в команду, то не ожидал, что он будет так откровенен со мной. Он рассказал мне о всех проблемах, с которыми сталкивался, сообщил, как работает болид – работать с ним было одно удовольствие с самого первого дня.

Я очень благодарен ему и ценю его работу на симуляторе. Ведь это командный спорт, и мы добиваемся поставленных целей лишь благодаря каждому члену коллектива.

Эта победа показывает, какую работу мы проделали с первого дня января. И теперь она приносит плоды. Это отличный стимул для всей команды. Каждый из нас знает, что есть две машины, способны сражаться. Мы очень хотим одержать победу в этом чемпионате», — приводит слова Переса The-Race.