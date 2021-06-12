Шарль Леклер и Тони Паркер стали совладельцами скаковой лошади

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал совладельцем скаковой лошади. Об этом сообщил другой совладелец скакуна и друг Шарля Тони Паркер на своей странице в «Твиттере».



«Друзья, я очень горд представить вам моего нового коня Афгани! Я так счастлив, что приобрёл его вместе с другом — Шарлем Леклером! До встречи на ипподроме!» — написал Паркер.



39-летний Тони Паркер — бывший игрок НБА, экс-звезда «Сан-Антонио Спёрс». В настоящее время Паркер является владельцем французского клуба «Виллербан», выступающего в Евролиге, в регулярном чемпионате которой клуб занял 14-е место.



Ранее Леклер предположил, что в ближайшее время «Феррари» начнёт выигрывать гонки. Леклер занял четвёртое место на Гран-при Азербайджана, хоть и стартовал с поула.