С Флавио Бриаторе сняли обвинения, но пока не вернули конфискованную яхту

Верховный суд Италии снял обвинения в уклонении от уплаты налогов с бывшего босса «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе, а также отменил решение апелляционного суда Генуи об аресте его яхты. Плавсредство, однако, ранее выставленное на аукционе, уже приобрёл бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун.



«В Верховном суде я нашёл независимого судью, который действительно беспристрастно оценил ситуацию, причём уже во второй раз. Мои адвокаты, даже несмотря на их долгую практику, не припомнят случаев, когда выносились бы два обвинения, а затем их отменяли.



Как объяснить продажу яхты до окончательного решения суда? Мы три раза просили этого не делать, предлагали дождаться решения Верховного суда и не проводить аукцион во время пандемии, когда покупатели даже толком не могли взглянуть на товар. Зачем так было спешить? Это яхта, а не груз гниющих бананов.

Вернуть лодку уже невозможно. А моральный ущерб, который я понёс, неисчислим: целых 11 лет меня обвиняли в уклонении от уплаты налогов, даже по телевизору. После всего этого у меня нет возможности взять ипотеку или какую-то ссуду, ничего. Если бы у меня не было собственного капитала, я бы обанкротился. Мне повезло, а вот люди с меньшими средствами, оказавшись в такой же ситуации, просто не выплывут. Предприниматели не инвестируют в Италию, потому что боятся и не доверяют нашей судебной системе. Пришло время для реформ», — приводит слова Бриаторе Corriere della Sera.