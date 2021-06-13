Хэмилтон: не ожидал, что буду получать такое удовольствие в нынешнем сезоне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за чемпионский титул в нынешнем сезоне. Британский пилот признался, что получает удовольствие от нынешнего сезона, но подчеркнул, что это не связано с возросшей конкуренцией.

«Не думаю, что получаю такое удовольствие из-за Ферстаппена или кого-то другого. Причина в том, что я узнаю некоторые новые вещи о себе каждый день. Во время локдауна у меня была возможность посвятить больше времени себе, анализу своих талантов, физических и умственных способностей.

Я думаю о том, как могу стать лучше. Всегда соревнуюсь с самим собой. Смотрю на то, каким был в прошлом году и каким стал.

Надеюсь, что не буду выступать, когда мне будет 40 лет. В жизни много всего, чем можно заняться. Но жизнь быстро меняется. Например, я не ожидал, что буду получать такое удовольствие в нынешнем сезоне», — цитирует Хэмилтона GPBlog.