Хэмилтон: не ожидал, что буду получать такое удовольствие в нынешнем сезоне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за чемпионский титул в нынешнем сезоне. Британский пилот признался, что получает удовольствие от нынешнего сезона, но подчеркнул, что это не связано с возросшей конкуренцией.
«Не думаю, что получаю такое удовольствие из-за Ферстаппена или кого-то другого. Причина в том, что я узнаю некоторые новые вещи о себе каждый день. Во время локдауна у меня была возможность посвятить больше времени себе, анализу своих талантов, физических и умственных способностей.
Я думаю о том, как могу стать лучше. Всегда соревнуюсь с самим собой. Смотрю на то, каким был в прошлом году и каким стал.
Надеюсь, что не буду выступать, когда мне будет 40 лет. В жизни много всего, чем можно заняться. Но жизнь быстро меняется. Например, я не ожидал, что буду получать такое удовольствие в нынешнем сезоне», — цитирует Хэмилтона GPBlog.
- 13 июня 2021
-
14:10
-
12:15
-
11:39
-
10:24
-
00:29
-
00:17
- 12 июня 2021
-
22:47
-
21:59
-
21:48
-
21:45
-
21:05
-
20:09
-
18:25
-
17:46
-
16:50
-
15:31
-
13:53
-
12:54
-
12:05
-
10:11
-
00:34
-
00:21
- 11 июня 2021
-
23:40
-
22:24
-
21:32
-
20:52
-
19:46
-
18:40
-
17:43
-
16:49
-
15:49
-
14:55
-
13:15
-
11:53
-
10:39