Даниил Квят: у меня были различные варианты, но лучшим стало предложение «Альпин»

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят признался, что у него были различные варианты продолжения карьеры после того, как он покинул «Альфа Таури» по окончании прошлого сезона. Также Квят объяснил, почему принял предложение «Альпин».
«Да, было много различных возможностей. Но я не буду называть команды. Да, у меня были варианты, из которых можно было выбирать.
Мне нужно было найти способ продолжать чем-то заниматься, оставаясь рядом с Формулой-1. И лучшим вариантом оказалось предложение «Альпин».
Я выбрал предложение «Альпин», так как оно выглядело оптимальным. Продолжаю заниматься делом и получаю новые возможности. Эта работа должна помочь мне в будущем, ведь я хочу и дальше заниматься делом.
Всё произошло очень быстро. Им нужен был кто-то, и они связались со мной. Мы начали обсуждать сотрудничество с топ-менеджментом, преимущественно с Лораном Росси. И мы пришли к соглашению», — цитирует Квята Motorsport.
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