«Мерседес» определится с составом пилотов на сезон-2022 не позднее 4 июля

Руководство «Мерседеса» уже в ближайшее время определится с составом пилотов на сезон-2022, сообщает RTL. По информации источника, в ходе гоночного уик-энда во Франции руководитель команды Тото Вольф должен провести переговоры с Валттери Боттасом. По итогам этих переговоров команда примет решение. Как сообщает близкий к ситуации источник, окончательное решение «Мерседеса» будет принято не позднее второй гонки в Австрии, которая состоится 4 июля.



Ранее Боттас уже прокомментировал слухи о собственной замене. Финский гонщик сказал, что не придаёт значения слухам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.



Слухи о возможной замене Боттаса появляются с завидной регулярностью. При этом «Мерседес» продолжает делать ставку на финна в качестве напарника Хэмилтона.

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