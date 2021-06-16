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Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена

Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена
Евгений Кустов
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«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2022. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.

В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между французской командой Формулы-1 «Альпин» и французским гонщиком Эстебаном Оконом, который проведёт в составе коллектива ближайшие три сезона.

В Формуле-1 осталось восемь вакансий: две в «Мерседесе», одна в «Ред Булл», одна в «Альфа Таури», две в «Альфа Ромео» и две в «Уильямсе».

В Формуле-1 ещё полно мест на 2022 год. Кто где поедет и быть ли второму россиянину? В Формуле-1 ещё полно мест на 2022 год. Кто где поедет и быть ли второму россиянину?

Таблицу можно посмотреть по ссылке:
В Формуле-1 ещё полно мест на 2022 год. Кто где поедет и быть ли второму россиянину?

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