Уэббер: если Перес сможет прибавить в квалификации, то окажет давление на «Мерседес»
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Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о прогрессе гонщика «Ред Булл» Серхио Переса. Уэббер полагает, что Перес сможет стать гораздо опаснее для «Мерседеса», если прибавит в одном компоненте.
«Субботы остаются большим вызовом для Переса. Ему сложно выдержать интенсивность Хэмилтона и Ферстаппена. Но по воскресеньям он очень стабилен.
Пересу нужно лишь чуть прибавить в скорости в квалификации. Если он будет начинать гонки с хорошей позиции, то сможет добиться большего и по воскресеньям.
В этом случае он сможет оказать давление на «Мерседес». И именно этого от него ждёт «Ред Булл». Ему это, безусловно, удалось в Баку, но теперь Пересу надо чуть больше стабильности», — цитирует Уэббера GPBlog.
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