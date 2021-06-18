Хельмут Марко рассказал о новых претензиях «Мерседеса» в адрес «Ред Булл»
Поделиться
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что руководство «Мерседеса» пытается добиться преимущества, обвиняя соперника в использовании нелегального оборудования для пит-стопов.
«Теперь они говорят, что наше оборудование для пит-стопов нелегальное. Всё это — просто жаркий обмен словами.
Мы концентрируемся на гонках, хотим к ним оптимально подготовиться. Нас не беспокоят сторонние вопросы. Психологическая война, которую затеял «Мерседес», говорит о многом. Как уже ранее говорил Макс Ферстаппен, мы предпочитаем разговорам действия на трассе.
В «Мерседесе» нервничают, это видно по их реакции. Но мы не будем опускаться до этого», — цитирует Хельмута Марко RacingNews 365 со ссылкой на RTL.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 июня 2021
-
13:34
-
13:14
-
11:43
-
11:11
-
10:30
-
09:38
-
00:49
-
00:24
- 17 июня 2021
-
23:11
-
21:36
-
19:43
-
18:49
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:23
-
17:16
-
16:47
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
15:26
-
14:41
-
13:38
-
12:51
-
11:48
-
10:41
-
09:49
-
00:28
- 16 июня 2021
-
23:35
-
22:43
-
21:53
-
21:23
-
19:32
-
19:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам