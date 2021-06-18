Хельмут Марко рассказал о новых претензиях «Мерседеса» в адрес «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что руководство «Мерседеса» пытается добиться преимущества, обвиняя соперника в использовании нелегального оборудования для пит-стопов.

«Теперь они говорят, что наше оборудование для пит-стопов нелегальное. Всё это — просто жаркий обмен словами.

Мы концентрируемся на гонках, хотим к ним оптимально подготовиться. Нас не беспокоят сторонние вопросы. Психологическая война, которую затеял «Мерседес», говорит о многом. Как уже ранее говорил Макс Ферстаппен, мы предпочитаем разговорам действия на трассе.

В «Мерседесе» нервничают, это видно по их реакции. Но мы не будем опускаться до этого», — цитирует Хельмута Марко RacingNews 365 со ссылкой на RTL.