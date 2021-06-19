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Вассёр поделился мнением о готовности 17-летнего Пуршера выступать в Формуле-1

Вассёр поделился мнением о готовности 17-летнего Пуршера выступать в Формуле-1
Виталий Весёлый
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Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился мнением о готовности гонщика команды «АРТ» Тео Пуршера принимать участие в Формуле-1.

«У нас есть контракт с Тео, но опять же, я не хочу торопиться с этим парнем. Имейте в виду, что ему 17 лет. Если сравнить его со всеми другими талантами, пришедшими в Формулу 1, то сразу станет понятно, что они были намного старше. Я не хочу проводить никаких сравнений с Льюисом Хэмилтоном, Нико Хюлкенбергом, Нико Росбергом или Шарлем Леклерком, и думаю, было бы ошибкой давить на него слишком рано.

Он должен сначала выполнить всю необходимую работу в Формуле-2, а потом у нас будет время, чтобы поговорить. Нужно просто дать ему время. Я не тороплюсь, но полагаю, что он очень хорош», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.

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