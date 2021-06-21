«Ред Булл» направил запрос в ФИА, поставив под сомнение легитимность антикрыла «Мерседеса»

«Ред Булл» направил в Международную автомобильную федерацию (ФИА) запрос. Команда попросила разъяснить регламент в части использования передних антикрыльев.
Начиная с Гран-при Франции, в Формуле-1 начали действовать новые требования к свойствам задних антикрыльев. Регламент требует, чтобы аэродинамические элементы должны оставаться неподвижными относительно корпуса автомобиля. Но крыло «Ред Булл» и ещё нескольких команд отклонялось на прямых, что приводило к снижению лобового сопротивления.
В «Мерседесе» выражали недовольство в связи с тем, что «Ред Булл» продолжает использовать гибкое антикрыло. А теперь, как утверждает Auto Motor und Sport, уже «Ред Булл» попросил ФИА ответить на вопрос о легитимности переднего антикрыла на болиде «Мерседеса».
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