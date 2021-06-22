Норрис: ничего не имею против Риккардо, но ему не следовало меня выдавливать

Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал о намерении обсудить с Даниэлем Риккардо его действия на Гран-при Франции. По мнению Норриса, они были слишком агрессивными. Даниэль опередил Ландо на старте, а на втором круге отбил атаку со стороны Норриса, из-за чего в итоге ему пришлось выехать за пределы трассы.
«Ничего не имею против Даниэля, но думаю, что ему не следовало этого делать. Но гонка есть гонка — возможно, я сделал бы то же самое — но я был на краю обочины. Если бы справа от меня оказался асфальт или что-то в этом роде, я бы не жаловался. Но из-за всех этих вибраций и ударов я не мог пройти свой поворот, и мне пришлось ехать по прямой, потому что он выдавил меня. Не хочу жаловаться, но мы обязательно обсудим этот момент», — приводит слова Норриса F1i.
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