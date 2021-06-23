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Победитель основной гонки Формулы-2 в Монако Пуршер окончил школу

Победитель основной гонки Формулы-2 в Монако Пуршер окончил школу
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Пилот команды «АРТ» Тео Пуршер окончил школу. Об окончании учебного заведения 17-летний гонщик объявил в своём «инстаграме». Он выложил фотографии, на которых подбрасывает в небо учебные листы.

«Окончание школы! Большое спасибо академии FFSA за эти невероятные четыре года!» — написал Пуршер в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Пуршера.

Ранее Пуршер стал победителем основной гонки Формулы-2 в Монако. Ожидается, что в будущем гонщик может перейти в Формулу-1 и выступить в команде «Альфа Ромео». Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, что у команды есть контракт с пилотом, но торопиться с приглашением гонщика в Формулу-1 не планируют. Вассёр подчеркнул, что Пуршеру пока надо выполнить необходимую работу в Формуле-2.

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