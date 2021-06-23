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Брандл не согласен, что Хэмилтон действовал крайне мягко при защите позиции от Ферстаппена

Брандл не согласен, что Хэмилтон действовал крайне мягко при защите позиции от Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Sky Sports Мартин Брандл не согласился c экс-пилотом Формулы-1 Нико Росбергом, по мнению которого Льюис Хэмилтон («Мерседес») действовал слишком мягко при защите позиции от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в конце Гран-при Франции.

«Не соглашусь, что Хэмилтон действовал слишком мягко, пропуская Ферстаппена. У него уже подошёл к концу ресурс шин, и с учётом скорости «Ред Булл» на прямых и того, что Макс мог использовать систему снижения лобового сопротивления, обгон был просто неизбежен.

То же самое могу сказать и о Ферстаппене — он действовал не особо агрессивно, когда в прошлом Хэмилтон обгонял его в Венгрии и Барселоне при аналогичных обстоятельствах», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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