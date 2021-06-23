Брандл не согласен, что Хэмилтон действовал крайне мягко при защите позиции от Ферстаппена
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Sky Sports Мартин Брандл не согласился c экс-пилотом Формулы-1 Нико Росбергом, по мнению которого Льюис Хэмилтон («Мерседес») действовал слишком мягко при защите позиции от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в конце Гран-при Франции.
«Не соглашусь, что Хэмилтон действовал слишком мягко, пропуская Ферстаппена. У него уже подошёл к концу ресурс шин, и с учётом скорости «Ред Булл» на прямых и того, что Макс мог использовать систему снижения лобового сопротивления, обгон был просто неизбежен.
То же самое могу сказать и о Ферстаппене — он действовал не особо агрессивно, когда в прошлом Хэмилтон обгонял его в Венгрии и Барселоне при аналогичных обстоятельствах», — приводит слова Брандла Sky Sports.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 июня 2021
-
21:20
-
20:06
-
18:58
-
17:31
-
16:31
-
15:47
-
14:55
-
13:35
-
12:49
-
12:18
-
10:36
-
09:53
-
01:00
- 22 июня 2021
-
23:41
-
22:34
-
21:52
-
20:04
-
19:27
-
19:12
-
17:39
-
16:56
-
14:48
-
13:46
-
12:45
-
11:37
-
10:28
-
09:29
-
00:35
- 21 июня 2021
-
22:44
-
22:00
-
20:57
-
20:06
-
18:32
-
18:25
-
17:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам