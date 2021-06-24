Новый технический директор «Уильямса» объяснил причины падения команды

Новый технический директор «Уильямса» Франсуа-Ксавье Демезон высказался о причинах неудачного выступления команды в последнее время.
«Как человеку, пришедшему со стороны, мне было несложно восполнить пробелы, сосредоточив всё своё внимание на эффективности. При этом, конечно, нельзя было забывать о прошлом команды.
Однако команда делает то же самое вот уже как 20 лет, и это должно измениться. То, что работало 20 лет назад, больше не работает, особенно в Формуле-1. Большая проблема заключается в том, что «Уильямс» не развивался такими же темпами, как Формула-1. Спорт стал слишком сложным.
Опыт очень важен, его не купить. Но его всё равно нужно использовать с умом. Признаться, мне кажется, что «Уильямс» всё ещё находится в тени смерти Айртона Сенны», — приводит слова Демезона GrandPX.news со ссылкой на Auto Hebdo.
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