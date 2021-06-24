Сайнс рассказал о работе, которую проделывает «Феррари» для устранения проблем с шинами

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что в команде работают над причинами неудачного выступления на Гран-при Франции из-за проблем с передними покрышками.



«Прошло всего три дня с тех пор, как у нас возникла проблема. Очевидно, не трудно догадаться, что мы как команда были удивлены случившемуся. Хотя какое-то представление о проблемах с передними шинами у нас уже было.



Довольно интересно наблюдать, как команда с такой обширной базой запустила план по установлению причин случившегося и поиску решения этой проблемы. Я сам принимал активное участие во всех встречах и обсуждениях. Последние три дня я провёл в Маранелло и могу с уверенностью сказать, что мы составили план действий на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.



И у нас, и у «Пирелли» есть инструменты, необходимые для проведения моделирования. С их помощью можно определить, на каких трассах основная нагрузка ложится на задние шины, а на каких она приходится на передние.



Нам известно, что во Франции нагрузке подпадают именно передние шины, и потому у нас могут возникнуть сложности. В пятницу было довольно тепло, трасса была в приличном состоянии, и мы не видели никаких признаков возможных проблем с передними покрышками. Но в воскресенье состояние трассы изменилось, и это стало очень большой проблемой», — приводит слова Сайнса RaceFans.

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