Видео: разворот Валттери Боттаса на пит-лейне сразу после замены шин

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, случившегося во время второй пятничной тренировки Гран-при Штирии на трассе «Ред Булл Ринг». Сразу после замены шин во время практики финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас из-за слишком сильной пробуксовки потерял контроль над автомобилем и боком проскользил по пит-лейну. К счастью, финский гонщик не врезался в пит-уолл и не задел никого из механиков, маршалов или телеоператоров. Боттас сумел продолжить движение только после помощи механиков команды «Макларен», которые помогли ему развернуть автомобиль.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.