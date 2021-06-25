Риккардо назвал секретом сильного результата на тренировках «три шницеля»
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал свой второй результат во второй пятничной тренировке Гран-при Штирии Формулы-1 на автодроме «Ред Булл Ринг».
«Мой секрет? Вчера я съел три шницеля. Но они были, словно детские шницели, как одна полноценная порция. Однако думаю, что сегодня заслужил ещё одну.
Вообще шницели — это тема Австрии, а затем мы поедем в Монцу, где всегда есть пицца. Не скажу, что порекомендовал бы такую диету молодым спортсменам, но, похоже, для меня она работает. Я радуюсь такой кухне, и если она даёт мне в машине дополнительную десятую секунды, то пусть будет так!» — приводит слова Даниэля Риккардо официальный сайт Формулы-1.
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