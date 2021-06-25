Мазепин рассказал, почему ему и «Хаасу» был бы полезен дождь на Гран-при Штирии

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Штирии Формулы-1.
«Первые несколько кругов в первой практике были намного более спокойными по сравнению с трассами, которые я знаю меньше — такими, как Португалия, Баку и Монако, к примеру. В целом это был довольно спокойный рабочий день. Я был весьма удивлён с утра, когда проснулся, потому что ожидал, что будет лить дождь, а было не так. Мы смогли проехать круги посуху, несколько понять настройки, но я не уверен, что мы будем серьёзно использовать эти знания завтра, учитывая погоду.
Пытаюсь оставаться довольным, невзирая на факторы, которые не могу контролировать. Я могу многое изучить в условиях, которые были сегодня, но также для меня и команды было бы отличной возможностью проверить эту машину на мокрой трассе. Посмотрим, что нам принесёт погода», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
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