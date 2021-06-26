Губернатор Ленинградской области объяснил, почему Гран-при Ф-1 переедет на «Игору Драйв»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал объявление о том, что с 2023 года автодром «Игора Драйв» будет принимать Гран-при России Формулы-1. В настоящее время российский этап чемпионата мира проходит на трассе «Сочи Автодром».



«Из всех регионов России для проведения самых известных международных гонок была выбрана именно Ленинградская область. Расположенный здесь комплекс «Игора Драйв» не только позволяет принимать соревнования самого высокого уровня, но доступен для большого числа болельщиков», — приводит слова Дрозденко официальный сайт правительства Ленинградской области.



На территории комплекса расположено 10 трасс общей протяжённостью более 10 км. Одновременно за соревнованиями здесь могут наблюдать более 50 тыс. зрителей.