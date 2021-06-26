Хэмилтон — лучший в третьей тренировке Гран-при Штирии, Мазепин — 20-й

В Шпильберге завершилась третья свободная практика Гран-при Штирии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, третьим стал ещё один пилот «Мерседеса», Валттери Боттас.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время, уступив семь десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, у которого 16-й результат.

Формула-1. Гран-при Штирии. Третья свободная практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.04,369

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,204

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,463

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,657

5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,781

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,929

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,971

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,031

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,076

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,123

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,187

12. Эстебан Окон («Альпин») +1,307

13. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,329

14. Джордж Расселл («Уильямс) +1,494

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,573

16. Мик Шумахер («Хаас») +1,623

17. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,747

18. Николас Латифи («Уильямс») +1,750

19. Ландо Норрис («Макларен») +2,285

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,323.