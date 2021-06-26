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Хэмилтон — лучший в третьей тренировке Гран-при Штирии, Мазепин — 20-й

Хэмилтон — лучший в третьей тренировке Гран-при Штирии, Мазепин — 20-й
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В Шпильберге завершилась третья свободная практика Гран-при Штирии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, третьим стал ещё один пилот «Мерседеса», Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время, уступив семь десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, у которого 16-й результат.

Формула-1. Гран-при Штирии. Третья свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.04,369
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,204
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,463
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,657
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,781
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,929
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,971
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,031
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,076
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,123
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,187
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,307
13. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,329
14. Джордж Расселл («Уильямс) +1,494
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,573
16. Мик Шумахер («Хаас») +1,623
17. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,747
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,750
19. Ландо Норрис («Макларен») +2,285
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,323.

Формула-1 2021. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Штирии. Свободная практика 3
26 июня 2021, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:04.369
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.204
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.463
Комментарии
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