Чжоу Гуаньюй дебютирует в Формуле-1 на Гран-при Австрии

Гонщик команды «УНИ-Вирутози» и академии молодых гонщиков «Альпин», лидер чемпионата Формулы-2 Чжоу Гуаньюй впервые в карьере примет участие в официальной сессии Формулы-1, сообщает официальный сайт чемпионата.



Китайский гонщик заменит в первой тренировке испанца Фернандо Алонсо. Для Формулы-1 он станет первым китайским пилотом за последние восемь лет — после Ма Цин Хуа в 2012 и 2013 годах, участвовавшим в тренировках за рулём машин «ХРТ» и «Кэтерхэм».



«Выступать в первой тренировке на Гран-при Формулы-1 — это сбывшаяся мечта и ещё один шаг вперёд на пути к моей цели стать боевым пилотом чемпионата. Это будет особенный момент. Я делаю всё, чтобы быть максимально готовым и выполню все задачи, которые команда перед мной поставит. Ещё более особенным этот момент делает то, что я буду за рулём машины Фернандо, который вдохновил меня в детстве начать карьеру в гонках», — подчеркнул Чжоу Гуаньюй.