Маси объяснил, почему судьи даже не стали изучать аварию Леклера и Гасли

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси ответил на вопрос, почему стюарды Гран-при Штирии не стали разбирать столкновение на первом круге между пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и представителем «Альфа Таури» Пьером Гасли. Монегаск сломал себе переднее антикрыло, коснувшись заднего левого колеса автомобиля француза. Леклер сумел продолжить борьбу после пит-стопа, Гасли сошёл из-за прокола и последующих столкновений его медленной машины с Антонио Джовинацци и Николасом Латифи.



«Этот контакт изучался как составляющая последующего инцидента. Его расценили как один из эпизодов, которые случаются на первом круге. Учитывая всю ситуацию, инцидент был замечен, но не было нужды в его дальнейшем расследовании», — приводит слова Маси RaceFans.

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