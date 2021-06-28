Маси объяснил большое количество технических директив обострившейся борьбой за чемпионство

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси высказался о технических директивах. Международная гоночная федерация (ФИА) в нынешнем сезоне уже издавала директивы, касающиеся гибкости заднего антикрыла болида, давления в шинах и скорости поведения пит-стопа. Против частых технических директив высказался руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр. Но, как пояснил Маси, ФИА приходится издавать правила в связи с обострившейся борьбой за чемпионство.
«Мы не были в такой ситуации уже давно. А сейчас возникла необходимость прояснения некоторых правил. Технические директивы нам помогают в этом.
Я бы не стал называть это механизмом управления чемпионатом, но мы объясняем различные правила, исходя из точки зрения технического департамента», — цитирует Маси GrandPX.
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