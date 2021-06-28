Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Маси объяснил большое количество технических директив обострившейся борьбой за чемпионство

Маси объяснил большое количество технических директив обострившейся борьбой за чемпионство
Комментарии

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси высказался о технических директивах. Международная гоночная федерация (ФИА) в нынешнем сезоне уже издавала директивы, касающиеся гибкости заднего антикрыла болида, давления в шинах и скорости поведения пит-стопа. Против частых технических директив высказался руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр. Но, как пояснил Маси, ФИА приходится издавать правила в связи с обострившейся борьбой за чемпионство.

«Мы не были в такой ситуации уже давно. А сейчас возникла необходимость прояснения некоторых правил. Технические директивы нам помогают в этом.

Я бы не стал называть это механизмом управления чемпионатом, но мы объясняем различные правила, исходя из точки зрения технического департамента», — цитирует Маси GrandPX.

Новость по теме
Маси объяснил, почему судьи даже не стали изучать аварию Леклера и Гасли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021