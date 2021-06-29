Бакстон: Тильке говорит, что трасса в Санкт-Петербурге — одно из его лучших творений

Известный журналист Уилл Бакстон поделился мнением о переезде Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург на трассу «Игора Драйв», расположенную в Ленобласти. Первая гонка Формулы-1 в Петербурге состоится в 2023 году. Ранее о переезде этапа было объявлено официально.

«Трасса рядом с Петербургом выглядит великолепно. Герман Тильке говорит, что эта трасса — одно из его лучших творений. Предвижу, что болельщики будут жаловаться на появление ещё одной трассы Тильке. Но вы знаете, ведь он создаёт отличные трассы. Вспомните «Сепанг» в Малайзии, «Стамбул-Парк» в Турции.

В общем, пока просто подождём и увидим, что получится. Но, похоже, что у Гран-при России будет отличное место проведения», — сказал на своём YouTube-канале журналист.