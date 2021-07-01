Формуле-1 удалось снять угрозу пропуска тренировок из-за введения спринтерских гонок

Впервые на Гран-при Великобритании будет опробован новый формат гоночного уик-энда с квалификацией в пятницу и субботней спринтерской гонкой. Некоторые команды Формулы-1 выразили обеспокоенность по этому поводу. Речь идёт о так называемом режиме закрытого парка, который будет введён сразу после завершения квалификации. Однако в связи с этим у некоторых команд («Альпин», «Астон Мартин» и «Макларен») могут возникнуть проблемы со сцеплением. Сцепления на болидах этих коллективов не выдерживают дистанцию свыше 300 километров, из-за чего кажется невозможным полноценное выступление команд в этот уик-энд, поскольку после квалификации в пятницу замена детали будет невозможна.



Ранее команды имели право поменять детали после первых двух тренировок в пятницу. Сообщалось, что гоночные коллективы могут пойти на радикальные меры и пропустить вторую тренировку Гран-при Великобритании, чтобы сократить пройденную дистанцию. Однако, как стало известно сегодня, 1 июля, руководство Формулы-1 сумело решить этот вопрос.



По результатам состоявшейся сегодня встречи стало известно, что команды всё-таки смогут устанавливать новые сцепления в соответствии с правилами зарытого парка, но только в том случае, если ими могут быть предоставлены данные, указывающие на чрезмерный износ. Кроме того, они должны будут передать оригинальное сцепление в ФИА для проверки, чтобы подтвердить, что изменение действительно было необходимо.

Новость по теме Три команды могут пропустить тренировку Гран-при Великобритании