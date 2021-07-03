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Смоляр отреагировал на подозрения, что он получает штрафы из-за русофобии

Смоляр отреагировал на подозрения, что он получает штрафы из-за русофобии
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Российский гонщик Формулы-3 Александр Смоляр прокомментировал комментарии к его постам в социальных сетях, где болельщики высказывали мнение, что некоторые штрафы пилот программы «СМП Рейсинг» получает просто потому, что представляет Россию.

«Ещё с прошлого года я начал замечать большое количество комментариев и сообщений на тему того, что меня засуживают только потому, что я русский и судьи — русофобы. Я замечаю это не только в своих соцсетях, но и на различных пабликах и форумах.

Я призываю людей с таким мнением изменить свою точку зрения. Ни о какой русофобии речи не идёт. Я уверен, что меня и всех российских пилотов судят по тем же правилам и относятся так же, как и к пилотам других национальностей.

Очень надеюсь, что моё мнение сможет убедить вас в обратном», — написал Смоляр в «сториз» своего «инстаграма».

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