Формула-1 перейдёт на более прочные шины с Гран-при Великобритании
Поделиться
Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) утвердил переход Формулы-1 на шины новой конструкции. Соответствующее решение было принято на состоявшемся в Монако заседании организации.
О разработке новых шин стало известно после аварии пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана, случившейся после потери давления в левых задних колёсах.
Новые шины будут использоваться с ближайшего этапа, который пройдёт в следующие выходные в Сильверстоуне (Великобритания).
Ранее главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал об обновлении, которое готовит команда для Гран-при Великобритании, а также сообщил, что команда постарается подготовиться к нему как можно лучше.
Комментарии
- 9 июля 2021
-
00:33
- 8 июля 2021
-
23:37
-
20:53
-
20:04
-
19:13
-
18:11
-
16:46
-
15:51
-
15:00
-
13:59
-
12:56
-
11:49
-
10:46
-
09:49
- 7 июля 2021
-
23:48
-
22:40
-
22:04
-
20:52
-
19:45
-
19:00
-
18:49
-
18:31
-
18:22
-
17:06
-
16:54
-
15:37
-
14:54
-
13:35
-
12:20
-
11:22
-
10:21
-
00:55
- 6 июля 2021
-
23:38
-
23:17
-
22:29
Партнерский контент