Формула-1 перейдёт на более прочные шины с Гран-при Великобритании

Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) утвердил переход Формулы-1 на шины новой конструкции. Соответствующее решение было принято на состоявшемся в Монако заседании организации.

О разработке новых шин стало известно после аварии пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана, случившейся после потери давления в левых задних колёсах.



Новые шины будут использоваться с ближайшего этапа, который пройдёт в следующие выходные в Сильверстоуне (Великобритания).



Ранее главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал об обновлении, которое готовит команда для Гран-при Великобритании, а также сообщил, что команда постарается подготовиться к нему как можно лучше.