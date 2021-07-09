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Формула-1 перейдёт на более прочные шины с Гран-при Великобритании

Формула-1 перейдёт на более прочные шины с Гран-при Великобритании
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Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) утвердил переход Формулы-1 на шины новой конструкции. Соответствующее решение было принято на состоявшемся в Монако заседании организации.

О разработке новых шин стало известно после аварии пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана, случившейся после потери давления в левых задних колёсах.

Новые шины будут использоваться с ближайшего этапа, который пройдёт в следующие выходные в Сильверстоуне (Великобритания).

Ранее главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал об обновлении, которое готовит команда для Гран-при Великобритании, а также сообщил, что команда постарается подготовиться к нему как можно лучше.

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