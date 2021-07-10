В «КАМАЗ-мастере» объяснили, почему грузовик с новой кабиной лучше предыдущей модели

Пилот команды «КАМАЗ-мастер, триумфатор двух главных ралли-рейдов 2021 года Дмитрий Сотников рассказал об отличиях нового «Камаза» с кабиной K5 от предыдущей модели, а также привёл его достоинства.
«Казалось бы, мы просто поменяли кабину, но это заставило сдвинуть двигатель назад, поменять регулировки подвески и автомобиля, и самой кабины, а кроме того, изменилась и развесовка. Мы пришли к практически идеальному, 50:50, распределению веса по осям — то, чего мы всегда добивались. Это повлияло на поведение грузовика: машина стала лучше управляться, хотя мы ещё далеки от идеальных настроек, но уже сейчас поведение её стало заметно лучше.
Нам удалось добиться всего этого, удержавшись в рамках требований регламента. По разрешённой массе мы соответствуем требованиям, при этом все детали максимально облегчены так, чтобы и не увеличивать вес машины, и сохранять при этом необходимую надёжность. Топливные баки на 900 литров установлены максимально низко, а сверху нет ничего тяжёлого — всё сделано для максимального снижения центра тяжести грузовика. Экипаж сидит на той же высоте, что и в КАМАЗе-43509, а в целом по своим габаритам новая модель стала чуть компактнее — выше только кабина», — сказал Сотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.
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