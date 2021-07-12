Ландо Норрис — о финале Евро: немного грустно, но люблю тебя, Англия

Пилот «Макларена» британский гонщик Ландо Норрис отреагировал на победу сборной Италии в финале чемпионата Европы по футболу.

«Поздравляю с победой Италию. Ты заставила нас гордиться, Англия», — написал Норрис в своём "твиттере".

Также пилот поделился фотографиями с финала на «Уэмбли» в «Инстаграме».

«Немного грустно, но люблю тебя, Англия», — подписал фото Ландо.

Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Своим первым голом за «трёх львов» отметился фланговый защитник Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового и восстановил равенство на табло, переведя игру в экстра-таймы.



В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачливее и мастеровитее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии.

Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Ландо Норриса.