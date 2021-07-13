Источник: «Альпин» контактировал с «Уильямсом» по поводу перехода Чжоу Гуаньюя в Формулу-1

«Альпин» контактировал с «Уильямсом» по поводу перехода в британскую команду лидера чемпионата Формулы-2 Чжоу Гуаньюй. Об этом сообщает Formula Scout.
Гуаньюй покинет Формулу-2, если станет чемпионом. Чжоу является пилотом академии «Альпин» и в этом году уже принимал участие в первой свободной практике Гран-при Австрии Формулы-1. Китайский пилот сел за руль болида Фернандо Алонсо и показал 14-й результат.
В «Альпин» уже определились с составом: Эстебан Окон и Фернандо Алонсо останутся в команде в 2022 году.
Как сообщили в источнике, Чжоу отказался давать комментарий относительно своего возможного подписания контракта с «Уильямсом». В то же время директор молодёжной академии «Альпин» Миа Шаризман заявил, что будет стараться способствовать переходу Гуаньюй и других молодых пилотов в Формулу1, даже если для этого придётся подписать соглашения с другими командами.
Ожидается, что решение по юниорам во французской команде примут в сентябре.
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