В «Ред Булл» рассказали, как Ньюи создаёт болид под новый регламент Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о главе технического штаба «Ред Булл» Эдриана Ньюи, который в настоящее время работает над болидом следующего года.
«В этом году нам нужно было постараться найти баланс между тем, сколько времени и ресурсов мы готовы тратить на работу с болидом этого года, а сколько – на машину следующего. Это далеко не самая простая задача, но у нас достаточно средств, чтобы уделить внимание обоим проектам.
Эдриан Ньюи вместе с командой уже погрузился в работу над болидом следующего года. Как и всегда, он делает наброски на чертёжной доске, уделяя внимание сразу двум проектам. Как и всей команде, ему очень понравилось сотрудничество с «Хондой» в течение последних нескольких лет. Сейчас в нашем распоряжении автомобиль с хорошим двигателем. Нельзя не отметить, что Эдриан почувствовал новый прилив мотивации», — приводит слова Хорнера RedBull.com.
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