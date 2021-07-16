Боттас намерен остаться в «Мерседесе», но не исключает, что может уйти в ралли

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что может перейти в ралли в случае ухода из команды по окончании сезона.



«Мне не нравятся такие мысли. Я всегда пытаюсь быть позитивным. Знаю, что хочу остаться в команде. Если этого не случится, то рассмотрю другие варианты в Формуле-1. Что касается дальнейшей карьеры, то никогда не говори «никогда». Мне нравится ралли, я получаю огромное удовольствие каждый раз, когда сажусь за руль машины. Но в настоящий момент я полностью сосредоточен на Формуле-1, и, в первую очередь, на предстоящем уик-энде.



Конечно, в случае ухода из «Мерседеса» мне придётся мыслить по-другому. Я начну новую главу карьеры, так что мой подход изменится. Скорее всего, не буду бороться за победы и титул — по крайней мере, поначалу. С другой стороны, новый проект может оказаться очень интересным. Но, как уже говорил, я намерен сохранить своё место», — приводит слова Боттаса GPFans.