«Мерседес» назначил дедлайн по решению между Боттасом и Расселлом

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 намерена определиться с именем напарника Льюиса Хэмилтона в сезоне-2022 во время летней паузы. Соответственно, окончательный состав «Мерседеса» на 2022 год может быть известен к Гран-при Бельгии.
«Думаю, для Джорджа и Валттери важно узнать, будут ли они выступать за нас в следующем году. Так что да, решение должно быть принято [во время летней паузы]. Я ожидаю вопросов в Спа!» — приводит слова Вольфа Daily Express.
Ранее в СМИ циркулировала информация, что «Мерседес» уже принял решение в пользу Расселла и может объявить о контракте со своим британским воспитанником в дни Гран-при Великобритании, однако затем сам Джордж заверил, что пока никаких заявлений ждать не следует.
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