Хюлькенберг считает, что у него остался последний шанс вернуться в Формулу-1

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг предположил, что если он не сможет стать боевым гонщиком Формулы-1 в сезоне-2022, то больше не получит шанса выступить в чемпионате мира.
«Фернандо Алонсо пропустил два года и вернулся, но он — двукратный чемпион мира. Думаю, я должен быть реалистом. Если сейчас не получится, то глава с Формулой-1 окажется для меня закончена.
Я убеждён, что ещё принадлежу к Формуле-1. Не потому, что я предложил бы свои услуги бесплатно, а потому что показал бы должный уровень выступлений», — заявил Хюлькенберг в интервью Bild.
При этом немец отказался комментировать предположения, что у него есть шансы попасть в «Уильямс» или «Хаас».
Также Хюлькенберг добавил, что может представить себя в серии DTM, а вот выступления в IndyCar менее вероятны, но тоже не исключены.
«Я смотрел пару гонок IndyCar, но ещё не могу сказать, может ли США стать вариантом для нас как семьи. Но я бы хотел продолжить выступления в сериях с открытыми колёсами», — отметил гонщик.
- 18 июля 2021
-
12:30
-
12:06
-
12:01
-
12:00
-
11:36
-
10:07
-
09:00
-
00:54
-
00:44
-
00:05
- 17 июля 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:38
-
23:30
-
23:08
-
22:55
-
22:41
-
22:22
-
22:05
-
21:45
-
21:43
-
20:55
-
20:52
-
20:38
-
20:23
-
19:06
-
18:20
-
17:41
-
17:08
-
16:46
-
15:31
-
15:22
-
15:15
-
14:48