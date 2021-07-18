Хюлькенберг считает, что у него остался последний шанс вернуться в Формулу-1

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг предположил, что если он не сможет стать боевым гонщиком Формулы-1 в сезоне-2022, то больше не получит шанса выступить в чемпионате мира.



«Фернандо Алонсо пропустил два года и вернулся, но он — двукратный чемпион мира. Думаю, я должен быть реалистом. Если сейчас не получится, то глава с Формулой-1 окажется для меня закончена.



Я убеждён, что ещё принадлежу к Формуле-1. Не потому, что я предложил бы свои услуги бесплатно, а потому что показал бы должный уровень выступлений», — заявил Хюлькенберг в интервью Bild.



При этом немец отказался комментировать предположения, что у него есть шансы попасть в «Уильямс» или «Хаас».



Также Хюлькенберг добавил, что может представить себя в серии DTM, а вот выступления в IndyCar менее вероятны, но тоже не исключены.



«Я смотрел пару гонок IndyCar, но ещё не могу сказать, может ли США стать вариантом для нас как семьи. Но я бы хотел продолжить выступления в сериях с открытыми колёсами», — отметил гонщик.

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