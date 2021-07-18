Хорнер: видел, как Вольф лоббировал интересы «Мерседеса» у стюардов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил недовольство тем, что глава «Мерседеса» Тото Вольф заходил в комнату стюардов во время Гран-при Великобритании. Начало гонки омрачило столкновение пилотов команд Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. В результате инцидента Ферстаппен улетел в стену, из-за чего сошёл с дистанции. В дальнейшем Макса доставили в больницу. Хэмилтон, получив 10-секундный штраф, выиграл гонку.
«Я видел Тото, он лоббировал свои интересы у стюардов. Я слышал, что он собирается так поступать. Я отправился к ним, чтобы удостовериться, что наша точка зрения также будет учтена. Я не думаю, что это нормально, когда руководитель команды идёт к стюардам и лоббирует интересы.
Они должны находиться отдельно, чтобы на них никто не влиял. По мне, поход в их комнату абсолютно недопустим», — цитирует Хорнера Racingnews365.
- 18 июля 2021
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