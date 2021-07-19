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Култхард объяснил, почему считает Хэмилтона виноватым в столкновении с Ферстаппеном

Култхард объяснил, почему считает Хэмилтона виноватым в столкновении с Ферстаппеном
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о столкновении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» во время Гран-при Великобритании. Они столкнулись уже во время первого круга. В результате Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции.

«В тот момент Макс оставлял Льюису достаточно места. Поэтому я считаю, что вина за столкновение лежит на Льюисе. Мы все знаем, что «Копс» — не тот поворот, в котором обычно производятся атаки по внутренней территории. Такое происходит, только если гонщик правда сильно смещается вправо, оставляя сопернику достаточно места по внешней траектории. Но Хэмилтон не попал на апекс», — цитирует Култхарда Speedweek.

Хэмилтон в итоге выиграл гонку, несмотря на 10-секундный штраф.

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