Йос Ферстаппен: судьям следовало просто дисквалифицировать Хэмилтона
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Отец Макса Ферстаппена, бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен согласился с мнением советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, что за столкновение с Максом британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заслуживал получить даже дисквалификацию. На деле стюарды оштрафовали британца на десять секунд, и это наказание не помешало пилоту «Мерседеса» выиграть гонку Гран-при Великобритании на «Сильверстоуне».
«То, что он сделал… Такого просто не должно быть. Думаю, десятисекундный штраф — это просто нелепость. Насколько я понимаю, им следовало просто его дисквалифицировать. Макс оставлял ему место и ехал впереди. Ты просто не можешь обгонять по внутреннему радиусу», — заявил Йос Ферстаппен в интервью Telegraaf.
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