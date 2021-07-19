Йос Ферстаппен: судьям следовало просто дисквалифицировать Хэмилтона

Отец Макса Ферстаппена, бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен согласился с мнением советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, что за столкновение с Максом британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заслуживал получить даже дисквалификацию. На деле стюарды оштрафовали британца на десять секунд, и это наказание не помешало пилоту «Мерседеса» выиграть гонку Гран-при Великобритании на «Сильверстоуне».



«То, что он сделал… Такого просто не должно быть. Думаю, десятисекундный штраф — это просто нелепость. Насколько я понимаю, им следовало просто его дисквалифицировать. Макс оставлял ему место и ехал впереди. Ты просто не можешь обгонять по внутреннему радиусу», — заявил Йос Ферстаппен в интервью Telegraaf.