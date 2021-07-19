Маси прокомментировал жалобы, что штраф Хэмилтона не учитывал тяжесть аварии Ферстаппена

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси ответил на претензии «Ред Булл» и ряда болельщиков, что британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил слишком маленький штраф за столкновение с Максом Ферстаппеном. В результате контакта с британцем Ферстаппен оказался в отбойнике и затем прошёл обследования в медицинском центре трассы и больнице Ковентри.
«Думаю, уже долгие годы одной из ключевых вещей по итогам обсуждений между всеми командами, ФИА и Ф-1 было то, что вы не должны учитывать последствия инцидента. Так что когда стюарды расследуют инциденты, то они изучают сам инцидент и то, что к нему привело, а не то, что случилось вследствие инцидента. Стюарды делали так долгие годы, и им советовали делать именно так. Потому что если вы начнёте говорить о последствиях, то будет столько разных составляющих», — приводит слова Маси RacingNews365.
- 19 июля 2021
-
16:23
-
16:15
-
15:41
-
15:30
-
14:38
-
14:34
-
14:28
-
13:54
-
12:52
-
12:36
-
12:25
-
12:02
-
11:41
-
11:05
-
10:57
-
10:48
-
10:24
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
08:58
-
01:38
-
00:27
-
00:20
- 18 июля 2021
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
22:52
-
22:45
-
22:41
-
22:19
-
22:11