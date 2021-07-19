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Маси прокомментировал жалобы, что штраф Хэмилтона не учитывал тяжесть аварии Ферстаппена

Маси прокомментировал жалобы, что штраф Хэмилтона не учитывал тяжесть аварии Ферстаппена
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Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси ответил на претензии «Ред Булл» и ряда болельщиков, что британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил слишком маленький штраф за столкновение с Максом Ферстаппеном. В результате контакта с британцем Ферстаппен оказался в отбойнике и затем прошёл обследования в медицинском центре трассы и больнице Ковентри.

«Думаю, уже долгие годы одной из ключевых вещей по итогам обсуждений между всеми командами, ФИА и Ф-1 было то, что вы не должны учитывать последствия инцидента. Так что когда стюарды расследуют инциденты, то они изучают сам инцидент и то, что к нему привело, а не то, что случилось вследствие инцидента. Стюарды делали так долгие годы, и им советовали делать именно так. Потому что если вы начнёте говорить о последствиях, то будет столько разных составляющих», — приводит слова Маси RacingNews365.

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