Алонсо назвал своё выступление в Сильверстоуне лучшим в сезоне
Поделиться
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, финишировавший на Гран-при Великобритании седьмым, назвал эту гонку лучшей в сезоне-2021. Для испанца этот финиш в десятке стал пятым подряд.
«Новый формат дал нам возможность немного улучшить нашу квалификационную позицию. Стартуя с седьмого места, мы смогли провести гонку в группе лучших машин и сумели удержать позицию. Двойные очки для команды, седьмое и девятое места. Я доволен.
Пятая гонка подряд в очках. Лучшей по позиции была гонка в Баку, но это была другая гонка. Пожалуй, она была лучшей в сезоне. Это седьмое попадание в очки, но на этот раз не благодаря удаче, машине безопасности или чему-то подобному. Я доволен пилотированием и машиной», — приводит слова Фернандо Алонсо SoyMotor.
Комментарии
- 19 июля 2021
-
20:56
-
19:57
-
18:56
-
17:30
-
16:23
-
16:15
-
15:41
-
15:30
-
14:38
-
14:34
-
14:28
-
13:54
-
12:52
-
12:36
-
12:25
-
12:02
-
11:41
-
11:05
-
10:57
-
10:48
-
10:24
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
08:58
-
01:38
-
00:27
-
00:20
- 18 июля 2021
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
22:52
Партнерский контент