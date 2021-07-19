Алонсо назвал своё выступление в Сильверстоуне лучшим в сезоне

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, финишировавший на Гран-при Великобритании седьмым, назвал эту гонку лучшей в сезоне-2021. Для испанца этот финиш в десятке стал пятым подряд.



«Новый формат дал нам возможность немного улучшить нашу квалификационную позицию. Стартуя с седьмого места, мы смогли провести гонку в группе лучших машин и сумели удержать позицию. Двойные очки для команды, седьмое и девятое места. Я доволен.



Пятая гонка подряд в очках. Лучшей по позиции была гонка в Баку, но это была другая гонка. Пожалуй, она была лучшей в сезоне. Это седьмое попадание в очки, но на этот раз не благодаря удаче, машине безопасности или чему-то подобному. Я доволен пилотированием и машиной», — приводит слова Фернандо Алонсо SoyMotor.